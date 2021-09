Trigoria: circa 100 tifosi all'esterno del 'Fulvio Bernardini'. Anche Pellegrini sul pullman con la squadra (VIDEO)

A circa due ore dal derby la Roma ha lasciato in pullman il "Fulvio Bernardini" di Trigoria per raggiungere lo stadio Olimpico. All'esterno del centro sportivo, come fa sapere su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, erano presenti circa 100 tifosi al momento dell'uscita del pullman. Con la squadra c'è anche Lorenzo Pellegrini, oggi squalificato, per stare accanto ai suoi compagni.

