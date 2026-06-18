Le giallorosse strappano Piemonte e Oliviero alla Lazio

IL TEMPO (A. D. PASQUALE) - Entra nel vivo il calciomercato. Sia Lazio che Roma sono chiamate ad intervenire in questa sessione estiva, diverse infatti le situazioni da risolvere per le romane. E non mancano intrecci tra i due club. La Roma, che ha chiuso la stagione con la vittoria dello scudetto ed il successo in Coppa Italia, cerca rinforzi per difendere i trofei e crescere ancora in Europa: hanno salutato Haavi e Viens e a breve toccherà a Valdezate, tutte in scadenza a fine giugno. Non verrà esercitata l'opzione di riscatto per Dorsin, che quindi farà ritorno al PSG. Fronte entrate invece, si guarda anche in casa biancoceleste: forte interesse per Piemonte e Oliviero, entrambe in pianta stabile pure in Nazionale. Per l'attaccante, che è in scadenza e potrebbe quindi approdare in giallorosso a parametro zero, si tratterebbe di un ritorno (ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2018-19). Il terzino invece ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma entrambe le trattative sono entrate nel vivo. Da monitorare il futuro di Dragoni, il club lavora per cercare di trattenerla: situazione non facile, con la calciatrice che ha terminato il secondo anno di prestito dal Barcellona. La Lazio, che ha sfiorato i posti utili per l'Europa, punta a confermarsi tra le big. In corso però c'è una vera e propria rivoluzione: le calciatrici in partenza, direzione altra sponda del Tevere, sono state punti fermi per Grassadonia e ai loro possibili saluti si aggiungono quelli molto probabili di Le Bihan, uno dei migliori profili che abbiano mai vestito la maglia laziale; la francese, in scadenza, è finita nel mirino dell'Inter. Interesse dei nerazzurri anche per D'Auria. Buone invece notizie tra i pali con Durante che riscattata proprio verrà dall'Inter; anche Monnecchi, approdata nella Capitale a titolo temporaneo dalla Fiorentina, viaggia verso la permanenza. Ai saluti, inoltre, Karresma, Benoit e Mancuso.