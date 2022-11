Wandell nuovo direttore commerciale. Ag. Bereszynski: "La Roma è una delle possibilità". Smalling verso il rinnovo

Novità in arrivo per quanto riguarda l'assetto dirigenziale giallorosso. Lo statunitense Michael Wandell entra nel club con la carica di Chief Commercial and Brand Officer. Tradotto: sarà il nuovo direttore commerciale e avrà sotto di sé anche la gestione del marchio romanista. Capitolo mercato: nella giornata di oggi ha parlato Błażej Telichowski, uno dei procuratori che lavora nell'agenzia che rappresenta Bartosz Bereszynski, aprendo ad un futturo nella Roma per il terzino della Samp. Più vicino, infine, il rinnovo di Chris Smalling. Il difensore inglese, salvo clamorose sorprese, resterà alla Roma sfruttando un’opzione di rinnovo unilaterale.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

