Totti: nuova avventura da investitore nella clinica "Cosmedica"

Francesco Totti entra in campo nel settore della medicina estetica e tricologica. Lo storico capitano della Roma, campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006, si lega alla clinica “COSMEDICA” Hair Transplant & Plastic Surgery. Un investimento, quello di Totti, a 360 gradi, che sancisce il debutto di Francesco in un nuovo campo: non sarà solo testimonial, ma anche investitore, a testimonianza della massima fiducia nel progetto del Dottor Levent Acar.

Il Dr. Levent Acar è un medico-chirurgo estetico. Nato nel 1981 in Germania, parla correttamente il tedesco, turco ed inglese. Dopo la laurea presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Istanbul Capa, ha partecipato ai programmi di formazione medica del Dr. Horst-Schmidt-Kliniken (HSK), FUE, Laserterapia, Estetica Medica, Mesoterapia, Filler e Ginecologia Cosmetica. La sua carriera è iniziata in un ospedale internazionale come direttore medico dell'unità di estetica medica ad Istanbul. Si è specializzato nelle tecniche di trapianto di capelli FUE e Sapphire DHI. Dal 2011 offre servizi di trapianto di capelli presso la Clinica Cosmedica. Il Robopen, il primo dispositivo di incisione per il trapianto di capelli, è unico nel suo genere. È stato brevettato dal Dr. Levent Acar ed è stato sviluppato e prodotto da rinomate società di ingegneria tedesche con mezzo secolo di esperienza nella tecnologia medica. Il Dr. Levent Acar segue da vicino le innovazioni e gli sviluppi nel campo del trapianto di capelli partecipando a tutti i congressi e seminari di alto livello nel mondo.

Francesco Totti: “Ho scelto di investire in prima persona in un settore in grande crescita, in cui la clinica Cosmedica rappresenta una grande eccellenza. Credo che sia fondamentale sentirsi bene con se stessi, a qualsiasi età e per qualsiasi motivo, e per questo è fondamentale affidarsi a professionisti che rappresentino il massimo possibile. La Clinica Cosmedica di Istanbul fornisce ai suoi pazienti strutture all’avanguardia e tecniche di eccellenza e mi fa piacere ribadire come la loro esperienza possa essere una garanzia per tutti coloro che decidono di rivolgersi alla struttura, affrontando viaggi anche dall’estero per avere un risultato sicuro, innovativo e di qualità”.

Dr Levent Acar: “Associare la clinica Cosmedica al nome di un campione di fama internazionale come Francesco Totti è una scelta che ci riempie d’orgoglio. Il nostro incontro è stato del tutto causale, ma ci sono i presupposti giusti per prevedere una collaborazione a lungo termine. Di Francesco ammiriamo la sua professionalità, la passione e la fedeltà che ha sempre dimostrato per la sua maglia, ideali che si sposano perfettamente con i nostri valori aziendali”.