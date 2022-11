Qatar 2022, Polonia-Argentina: Dybala e Zalewski partono dalla panchina

Polonia e Argentina si giocano un posto agli ottavi di finale di Qatar 2022 nell'ultimo turno del Girone C. La sfida tutta giallorossa tra Paulo Dybala e Nicola Zalewski non avrà luogo, almeno dall'inizio della partita. Per la terza volta consecutiva, infatti, il commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha scelto di non puntare sulla Joya, che nelle prime due sfide contro Arabia Saudita e Messico non ha giocato nemmeno un minuto. Panchina anche per Nicola Zalewski, a cui il ct polacco Czeslaw Michniewicz ha preferito Frankowski per la seconda volta di fila, dopo i 45 minuti disputati contro il Messico.