Calciomercato Roma, capitolo rinnovi: Smalling verso la permanenza, El Shaarawy in bilico. Nessun incontro Pinto-Vigorelli per Zaniolo

Oltre al mercato in entrata e in uscita, Tiago Pinto dovrà anche valutare le situazioni individuali in merito ai contratti: sono dieci i giallorossi in scadenza tra giugno prossimo e giugno 2024. Per Cristante si tratta solo di ratificare l'accordo trovato nelle scorse settimane, ma le situazioni più spinose sono quelle di Smalling, Zaniolo ed El Shaarawy.

Secondo le informazioni del giornalista dell'emittente radiofonica, il difensore inglese, salvo clamorose sorprese, resterà alla Roma: Smalling ha un’opzione di rinnovo unilaterale che potrà far valere alle attuali cifre (3.5 milioni netti) per un’altra stagione, ma è possibile che il Gm incontri nelle prossime settimane i suoi agenti per spalmare questa cifra su un biennale.

Zaniolo, invece, è in scadenza nel 2024 e al momento non sono previsti nuovi incontri tra il suo agente, Claudio Vigorelli, e Pinto e, inoltre, la distanza economica tra le parti è nota. È El Shaarawy il giocatore più vicino all'addio e pesa il suo ingaggio da 3.5 milioni: è difficile immaginare un prolungamento a meno che non si offra al ragazzo una sostanziale riduzione per un paio di stagioni. In generale, la Roma difficilmente tratterà tutte queste situazioni prima della primavera inoltrata.

(retesport.it)

