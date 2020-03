VIDEO - Coronavirus, Totti con Dash a sostegno dello Spallanzani: "Donati 15 macchinari. Insieme ne usciremo più forti"

Nell'emergenza Coronavirus scendono in campo anche i campioni: da De Rossi a Dzeko fino a Totti. Su Instagram l'ex 10 e dirigente della Roma, Francesco Totti, ha condiviso l'iniziativa lanciata con Dash per aiutare l'ospedale Spallanzani: "Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con Dash abbiamo già contribuito donando donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi: ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! Grazie!".