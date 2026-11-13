Under 21, Francia-Italia 1-2: zero minuti per Lulli in azzurro

Under 21, Francia-Italia 1-2: zero minuti per Lulli in azzurroNazionali
E. Lulli
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Julio Sergio: "Svilar ha tutto, soprattutto una testa forte. Il ricordo più bello? La parata a Mauri"
Il terzo portiere capace di entrare nella storia della Roma è senza dubbio Julio Sergio. Il brasiliano è stato il protagonista inaspettato di quella Roma che nel 2010 sfiorò lo Scudetto in una cavalca...
VIDEO - Perotti su De Rossi: "È stato un compagno di squadra straordinario. Spero possa continuare così con il Genoa"
Parole di ammirazione e grandissimo rispetto, quelle pronunciate da Diego Perotti nei confronti di Daniele De Rossi. Il rapporto di amicizia tra i due ex compagni di squadra è noto. L'argentino ha elo...
Olanda-Grecia, 5-0 dopo il primo tempo: due assist per Malen
Un primo tempo assolutamente dominato dall'Olanda contro la Grecia. 5-0 al termine dei primi 45 minuti: tripletta di Reijnders e gol di Summerville e Timber. Sugli scudi anche Donyell Malen, autore di...