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Under 21, Francia-Italia 1-2: zero minuti per Lulli in azzurro

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
Lulli
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Gli azzurrini di Silvio Baldini firmano il bis di successo contro i pari età transalpini, emulando il trionfo della Nazionale maggiore. In un test amichevole disputato in terra francese e iniziato alle 18:30, l'Italia strappa una vittoria di prestigio per 2-1 contro una delle selezioni più ostiche d'Europa, che aveva chiuso imbattuta il proprio girone di qualificazione continentale.
Lato Roma, il tecnico degli azzurrini non ha scelto di schierare Emanuele Lulli nell'11 titolare: il classe 2007 è rimasto inizialmente in panchina ed è rimasto a guardare per l'intero arco del match, senza scendere in campo.
Chiusa la parentesi transalpina con una vittoria da incorniciare, la selezione di Baldini non ha tempo di fermarsi: il prossimo test amichevole è già fissato per lunedì 16 novembre alle ore 18:15, quando gli azzurrini affronteranno il Belgio.
E. Lulli

E. Lulli

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