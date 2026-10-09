Ufficiale, la Turchia interrompe il rapporto con Montella (COMUNICATO)

Tragico incidente stradale in Spagna, dove un motociclista di 20 anni ha perso la vita in uno scontro con un'automobile sulla strada N-332, nei pressi di Oliva, in provincia di Valencia. A bordo della...
Niccolò Pisilli è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni dopo il leggero attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare la seduta di ieri. Oggi il centrocampista della Roma...
L'infezione che ha portato al ricovero di Daniel Osvaldo sarebbe partita da una carie non curata in tempo. A riferirlo è Infobae al Amanecer, spiegando che l'ex attaccante della Roma ha raccontato per...
Paulo Dybala è tornato al lavoro e lo ha annunciato sui social. L'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram alcuni scatti accompagnati dalla didascalia «Tornato a lavorare», ricevendo anche l'ap...
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