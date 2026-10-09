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Ufficiale, la Turchia interrompe il rapporto con Montella (COMUNICATO)

Nazionali
di Paolo Rosi
montella turchia
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Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia. La decisione è stata annunciata dalla Federazione calcistica turca (TFF) attraverso un comunicato ufficiale. La Federazione interrompe il rapporto con l'allenatore italiano, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. A pesare sulla scelta devono essere state però soprattutto le quattro sconfitte consecutive in Nations League, contro Francia, Italia (due volte) e Belgio, che hanno lasciato la nazionale a quota zero punti nel girone.
Il comunicato:
«Il Consiglio direttivo della Federazione calcistica turca, riunitosi oggi, ha deciso di proseguire il proprio mandato fino alla data della prossima assemblea elettiva ordinaria.
È stato deciso di nominare i membri supplenti del Consiglio direttivo, Ibrahim Özbay e Metin Akyüz, al posto dei due membri effettivi che si erano precedentemente dimessi.
È stata presa la decisione di non proseguire il rapporto con il nostro commissario tecnico della Nazionale maggiore, Vincenzo Montella.
Al posto del segretario generale Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni al Consiglio direttivo della TFF, è stato nominato Ahmet Erzurumlu, attualmente direttore degli Affari di registrazione della TFF.
La presente comunicazione viene diffusa per informare l'opinione pubblica».
(tff.org)
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