Calciomercato Roma: Vaz contatta Greenwood per convincerlo a trasferirsi nella Capitale

La Roma proverà ad affondare il colpo per Mason Greenwood. L'attaccante inglese di proprietà del Marsiglia è il grande sogno del mercato giallorosso. Il club capitolino vorrebbe accontentare Gian Piero Gasperini, ma sarà necessario effettuare un'operazione importante. Intanto sulla pista Greenwood non lavora solo la dirigenza giallorossa. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Robinio Vaz, ex compagno di Greenwood al Marsiglia, avrebbe contattato l'inglese per parlargli della Roma e delle opportunità che offre lavorare con Gasperini. I due, oltre che ad essere ex compagni di squadra, infatti, sono anche molto amici.

(corsport)