Calciomercato Roma: rifiutata un'offerta del Chelsea da 50 milioni di euro per Svilar

Mile Svilar non si tocca. Nei giorni scorsi alcuni intermediari del Chelsea hanno bussato alle porte di Trigoria per provare a portare a Londra il miglior portiere della Serie A per il secondo anno consecutivo. 50 milioni di euro l'offerta presentata dagli inglesi. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha rispedito al mittente l'offerta: Svilar è intoccabile e la Roma anche nella prossima stagione ripartirà da lui. Sempre più leader, sempre più decisivo. Entro il 30 giugno servono 50-60 milioni di euro di plusvalenza ma il sacrificio per Svilar non è contemplato a Trigoria.

(corsport)