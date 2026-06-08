Calciomercato Roma: pronto un contratto di 3 o 4 anni per D'Amico. I Friedkin pagheranno un indennizzo all'Atalanta

Il countdown per l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo della Roma è iniziato e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'ufficialità è attesa nel corso di questa settimana. Per sbloccare la questione, il club giallorosso pagherà "il disturbo" all'Atalanta: i Friedkin, infatti, staccheranno un assegno ai Percassi per accelerare le tempistiche e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini il ds.

(La Repubblica)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , nelle prossime ore Tony D'Amico dovrebbe firmare il contratto pluriennale (tre o quattro anni) che lo legherà alla Roma.

(Il Tempo)