Calciomercato Roma: per Dovbyk non c'è solo il Trabzonspor. Anche Milan e Fiorentina interessate

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. L'attaccante ucraino non ha mai convinto Gian Piero Gasperini e la sua stagione è stata fortemente condizionata da problemi fisici. La Roma, quindi, cerca acquirenti per l'ex Girona. Nella giornata di ieri si è registrato un interessa da parte del Trabzonspor che sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per l'attaccante. Per la Roma l'offerta è troppo bassa e potrebbe arrivare un rilancio da parte dei turchi.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, però, su Dovbyk non c'è solo il Trabzonspor: anche Fiorentina e Milan sono interessate al classe 1997. Già nella scorsa estate, l'attaccante è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera nella trattativa che avrebbe portato Santi Gimenez nella Capitale.

?#Roma Coach Gasperini does not plan to keep 28‑year‑old Ukrainian striker Artem Dovbyk, who could leave this summer after a difficult injury spell.



? Trabzonspor are back in the race, preparing a €10M bid. Fiorentina and Milan also show interest. https://t.co/CLHQjrYfbf pic.twitter.com/6pGuuqJfYh — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 8, 2026



