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Calciomercato Roma: per Dovbyk non c'è solo il Trabzonspor. Anche Milan e Fiorentina interessate

08/06/2026 alle 12:21.
dovbyk-sorriso

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma. L'attaccante ucraino non ha mai convinto Gian Piero Gasperini e la sua stagione è stata fortemente condizionata da problemi fisici. La Roma, quindi, cerca acquirenti per l'ex Girona. Nella giornata di ieri si è registrato un interessa da parte del Trabzonspor che sarebbe pronto ad offrire 10 milioni di euro per l'attaccante. Per la Roma l'offerta è troppo bassa e potrebbe arrivare un rilancio da parte dei turchi.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, però, su Dovbyk non c'è solo il Trabzonspor: anche Fiorentina e Milan sono interessate al classe 1997. Già nella scorsa estate, l'attaccante è stato vicinissimo a vestire la maglia rossonera nella trattativa che avrebbe portato Santi Gimenez nella Capitale.