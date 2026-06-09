Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche il Newcastle sulle tracce di Ndicka

La cessione di Evan Ndicka permetterebbe alla Roma di ottenere una plusvalenza completa, visto che l'Ivoriano è arrivato nella Capitale nel 2023 a parametro zero. Il difensore piace a molti club: nelle ultime settimane si sono registrati diversi interessi per il numero 5, tra cui quelli di Inter, Tottenham e Marsiglia. Nessuna trattativa avviata per il momento.

Come riportato dal sito, però, anche un altro club inglese è sulle tracce di Ndicka. Si tratta del Newcastle che starebbe monitorando attentamente la situazione del difensore romanista.

(sportsboom.com.uk)

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