Calciomercato Roma, dalla Turchia: piace Yilmaz, anche l'Arsenal interessato. Il Galatasaray chiede 50 milioni

La Roma è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo in vista della nuova stagione e dalla Turchia spunta un nuovo nome. Come rivelato dalla trasmissione televisiva, il club giallorosso sarebbe interessato a Barış Alper Yılmaz, ala classe 2000 del Galatasaray. Sulle sue tracce dell'attaccante, autore di 12 reti e 16 passaggi vincenti in 49 partite stagionali, ci sarebbe anche l'Arsenal. La trattativa resta comunque complicata, dato che la valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

(A Spor)





