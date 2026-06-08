Calciomercato Roma, dalla Francia: Greenwood ha consegnato le chiavi della sua casa a Aix-en-Provence

Il futuro di Mason Greenwood è sempre più lontano dal Marsiglia. Il club francese ha necessità di vendere e ha intenzione di fare cassa con l'attaccante inglese che ha una valutazione di partenza di 55 milioni di euro. L'ex Manchester United è il sogno del mercato estivo della Roma, con Gasperini che lo vorrebbe come prima scelta per l'attacco. Un altro indizio che avvicina l'addio di Greenwood al Marsiglia, arriva dalla Francia. Secondo il portale, il calciatore avrebbe consegnato le chiavi della sua casa nei pressi di Aix-en-Provence.

(laprovence.com)

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