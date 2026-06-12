Calciomercato Roma, Alajbegovic fuori dalla lista degli obiettivi: giallorossi concentrati su Greenwood

La Roma esclude Kerim Alajbegović dalla lista dei candidati reali per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen è stato monitorato dagli osservatori giallorossi ma non è mai stato seriamente considerato dalla dirigenza come un obiettivo concreto per la sessione estiva di mercato.
La società ha deciso di concentrare le proprie risorse altrove. La priorità assoluta per l'attacco rimane Mason Greenwood, per il quale la Roma è intenzionata a puntare fortemente prima di valutare eventuali profili alternativi. Alle spalle dell'inglese, nella lista dei gradimenti, figura Christian Pulisic al terzo posto, mentre viene confermata la posizione di Matias Soulé, sacrificabile sul mercato in caso di offerta congrua. Il profilo di Alajbegović, dunque, sembra destinato a rimanere solo un'idea senza alcun seguito operativo.
#Pulisic terzo posto della lista. Il primo (come anticipato) è sempre #Greenwood. La #Roma andrà su altri obiettivi solo quando non potrà davvero fare all-in sull’inglese. #Soulé sul mercato in caso di offerta (confermato). #Alajbegovic valutato e mai seriamente considerato https://t.co/sKKlGMXzWe
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 12, 2026