Calciomercato Roma: un club inglese resta alla finestra per Dybala. L'agente atteso nella Capitale

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma è sempre più vicino. Nei prossimi giorni, con l'arrivo ufficiale del direttore sportivo Tony D'Amico, la situazione rinnovi in casa Roma si sbloccherà e c'è attesa anche per la fumata bianca riguardante l'argentino. Come riporta il quotidiano, l'agente del calciatore, Novel, in settimana sarà di nuovo nella Capitale per definire l'accordo. L'offerta è di 2,5 milioni di euro più bonus e opzione di prolungamento fino al 2027.

(Il Messaggero)

Per Dybala, però, in attesa della fumata bianca, sembra esserci un forte interesse da parte di un club di Premier League. Come riportato dal sito su X, un club inglese resta alla finestra per Dybala e sta monitorando attentamente la situazione. Inoltre, è stato riportato che gli agenti del calciatore avrebbero mandato una controproposta contrattuale alla Roma.

Roma have sent their forward Paulo Dybala terms for a renewed contract and the 32-year-old’s representatives have sent a counter-proposal.



A Premier League club holds a strong interest in the forward and they are closely monitoring the situation.



? @David_Ornstein &… pic.twitter.com/VMk9cw2Uw8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 9, 2026



