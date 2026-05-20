Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Liverpool interessato a Nusa

Gian Piero Gasperini vuole rinforzi importanti in attacco per la prossima stagione. Uno dei nomi monitorati è quello di Antonio Nusa, esterno offensivo del Lipsia, che ha attirato l'attenzione di alcuni top club europei. Nelle scorse settimane il nome del norvegese è finito anche in orbita Roma.

Nusa, però, fa gola a molti top club europei e la sua valutazione resta molto alta, di quasi 50 milioni di euro. Come rivelato anche il Liverpool segue il calciatore che con molta probabilità lascerà il Lipsia nella prossima finestra di mercato. Tuttavia, per il Liverpool Nusa rappresenterebbe una seconda scelta. L'obiettivo principale è Diomande, anche lui in forza al Lipsia.

(footballinsider247.com)

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