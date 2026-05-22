Caccia al ds: la Roma è la prima scelta di D'Amico. Tognozzi verso la Juventus (VIDEO)

Sono giorni caldissimi per un possibile valzer di direttori sportivi tra i club di Serie A. La Roma, ormai da settimane, sta cercando il nome giusto per sostituire Massara iniziare da subito a programmare in maniera concreta la prossima stagione. Uno dei nomi circolati in orbita giallorossa è quello di Matteo Tognozzi. Come rivelato da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube, però, l'attuale dirigente del Rio Ave sembra essere vicino a un ritorno alla Juventus.

Il club capitolino, invece, è in attesa di capire gli sviluppi per un possibile approdo di Tony D'Amico, che piace molto anche al Milan. Il dirigente dell'Atalanta, che ha già lavorato insieme a Gasperini, sembra aver messo la Roma come prima scelta per il suo futuro.





