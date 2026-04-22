Calciomercato Roma: incontro tra Massara e il padre-agente di Alajbegovic. E anche Dzeko spinge: "In giallorosso puoi fare il grande salto"

La Roma vuole rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali è sicuramente Kerim Alajbegovic, ora in prestito al Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha già esercitato l'opzione di recompra per 8 milioni di euro e in estate l'attaccante esterno tornerà in Germania, ma la permanenza non è scontata. Due giorni fa si è tenuto nella Capitale un incontro tra Semin Alajbegovic, padre e agente di Kerim, e Miralem Pjanic , il quale sta studiando per diventare un procuratore e farà da intermediario tra il direttore sportivo Frederic Massara e l'entourage del giocatore. Intanto anche il connazionale Edin Dzeko si è mosso in prima persona e ha consigliato ad Alajbegovic di trasferirsi alla Roma: "Lì puoi fare il grande salto", le parole riportate dall'edizione odierna del quotidiano . Il club giallorosso vuole battere la concorrenza di Milan e Napoli e per farlo deve accontentare la richiesta del Leverkusen, che vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro.

(gasport)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , la Roma sta facendo sul serio per Kerim Alajbegovic e il direttore sportivo Frederic Massara ha affondato il colpo: un incontro diretto con il padre-agente per portare avanti un'operazione iniziata a marzo con i primi contatti. Inoltre non è escluso che il ds abbia già giocato una carta importante, ovvero la visita al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria tra lunedì e ieri. L'ingaggio del calciatore non spaventa: base inferiore al milione di euro e crescita progressiva tra bonus e parte fissa. Il Bayer Leverkusen chiede 25/30 milioni e sulle sue tracce ci sono anche club spagnoli e inglesi, ma in Serie A la Roma è stata la prima a muoversi.

(corsport)