Alajbegovic, La Roma accelera

Un'Ala in più per Gasp. E che Ala. La Roma cerca l'affondo, cerca la sorpresa, cerca quel colpo ad effetto che possa chiudere le tensioni interne e mettere d'accordo tutti. Un nome, un predestinato: Kerim Alajbegovic. Metti un pranzo sotto al sole primaverile di Roma tra Miralem Pjanic e Semin Alajbegovic , il papà del diciottenne. Poi una passeggiata tra le meraviglie della Città Eterna. (...) È una scenografia perfetta per un affare che può cambiare il futuro. Pjanic conosce Roma a memoria, la respira. Accanto a lui un ospite speciale, il padre e agente del talento bosniaco che ha stregato mezza Serie A con le sue giocate contro l'Italia. Un tour, sì. Ma soprattutto un impegno di mercato. Il diesse Massara ha affondato il colpo. Incontro diretto, faccia a faccia, per portare avanti un'operazione che la Roma vuole trasformare in priorità. Perché su Alajbegovic c'è la volontà chiara di anticipare la concorrenza di Napoli e Milan. La mediazione di Pjanic non è nata ieri. I primi contatti risalgono a fine marzo. Far vedere Trigoria, raccontare il progetto Friedkin, spiegare perché la Roma oggi è un laboratorio di crescita, con Gasperini pronto a trasformare il talento in rendimento. Un racconto concrto, non promesse vuote. Anche perché sul tavolo ci sono numeri chiari. l'ingaggio non spaventa: base sotto il milione di euro, con una crescita progressiva tra bonus e parte fissa. (...) Il nodo vero è il cartellino. Kerim Alajbegovic gioca nel Salisburgo ma è stato riacquistato dal Bayern Leverkusen per otto milioni. (...) Con una valutazione che oscilla tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra importante, che accende l'interesse di club in tutta Europa. Per questo il padre sta continuando il suo giro: Inghilterra, Spagna, Italia. La Roma è stata la prima a muoversi in Serie A, ma non sarà l'unica: Napoli e Milano (sponda rossonera) potrebbero essere le città del nuovo giro "turistico" di Semin e Pjanic. Eppure qualcosa si è acceso nella Capitale. (...) Un'ala pura, ambidestra, elettrica. Rapido, feroce nell'uno contro uno, con un istinto naturale per l'area di rigore. Dodici gol e quattro assist alla prima stagione tra i grandi, a soli diciotto anni. Gasperini lo ha osservato, studiato, apprezzato. (...) La Roma cerca proprio questo. Giovani, ambizione, futuro. E in mezzo a una passeggiata romana, tra storia e bellezza, può essere nato qualcosa di molto più grande: un'idea concreta, un progetto, forse un colpo. Alajbegovic è un diamante ancora da levigare, ma già abbastanza brillante per far sognare.

(corsport)