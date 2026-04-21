La Roma sta iniziando a programmare il mercato in vista della prossima stagione e tra i tanti nomi presenti in lista per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Kerim Alajbegovic, stella del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il classe 2007 sta disputando questa stagione in Austria, ma il club tedesco ha già esercitato l'opzione di recompra per 8 milioni di euro e in estate tornerà in Germania. Il talento bosniaco piace a diversi club italiani tra cui Roma, Napoli e Milan. Intanto nella giornata di ieri Semin Alajbegovic, padre e agente del giocatore, si è recato nella Capitale e ha incontrato Miralem Pjanic: l'ex centrocampista giallorosso ha dato l'addio al calcio e sta studiando per diventare un agente, motivo per cui il pranzo andato in scena a Roma potrebbe rappresentare più di un semplice indizio.
Calciomercato Roma: incontro nella Capitale tra il padre di Alajbegovic e Pjanic (FOTO)
21/04/2026 alle 10:33.