Calciomercato Roma: incontro nella Capitale tra il padre di Alajbegovic e Pjanic (FOTO)

La Roma sta iniziando a programmare il mercato in vista della prossima stagione e tra i tanti nomi presenti in lista per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Kerim Alajbegovic , stella del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il classe 2007 sta disputando questa stagione in Austria, ma il club tedesco ha già esercitato l'opzione di recompra per 8 milioni di euro e in estate tornerà in Germania. Il talento bosniaco piace a diversi club italiani tra cui Roma, Napoli e Milan. Intanto nella giornata di ieri Semin Alajbegovic, padre e agente del giocatore, si è recato nella Capitale e ha incontrato Miralem Pjanic: l'ex centrocampista giallorosso ha dato l'addio al calcio e sta studiando per diventare un agente, motivo per cui il pranzo andato in scena a Roma potrebbe rappresentare più di un semplice indizio.