Si cerca un'ala: è sprint per Alajbegovic

Si chiama Kerim Alajbegovic, ma in Italia da qualche settimana non ha (purtroppo) bisogno di presentazioni. Uno dei giustizieri degli azzurri nei play off, infatti, è diventato uno dei primi obiettivi per la Roma del futuro. E l'ala sinistra, 18 anni e già con il record di giocatore bosniaco più giovane ad aver esordito in nazionale, ha due sponsor d'eccezione come Miralem Pjanic ed Edin Dzeko. Proprio l'ex centrocampista giallorosso ha pranzato in un ristorante della capitale con Semin Alajbegovic , papà-agente del calciatore. (...) Una visita non casuale che punta ad avvicinare la Roma ed Alajbegovic e a superare la concorrenza di Milan e Napoli. Pjanic, infatti, sta studiando da procuratore e farà da intermediario tra Massara e l'entourage del baby prodigio della Bosnia che ha ricevuto pure il consiglio di Dzeko in nazionale: "Alla Roma puoi fare il grande salto". Prima però c'è da convincere il Bayer Leverkusen. (...) L'obiettivo è ottenerne 20 dalla cessione. Nel mirino di Massara però c'è anche Victor Munoz dell'Osasuna già nel giro della nazionale spagnola. L'ala sinistra 22enne, cresciuta nelle giovanili del Barcellona e sbocciata nel Real Madrid B, ha una clausola da 40 milioni e in caso di attivazione la metà della somma finirebbe proprio nelle casse dei Blancos. Dopo essere stato pagato appena 5 milioni la scorsa estate, però.

Munoz può partire anche per una cifra inferiore.

(gasport)