Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronta un'offerta da 40 milioni di euro per Muñoz

La Roma fa sul serio per Victor Munoz. Il classe 2003 in forza all'Osasuna è un esterno offensivo di piede destro che in questa stagione si sta mettendo in mostra: tra campionato spagnolo e Coppa del Re, il calciatore ha collezionato 33 presenze, condite da 6 gol e 5 assist. Come riferito dall'emittente spagnola El Chiringuito, il calciatore è monitorato dalla Roma che sarebbe addirittura pronta a mettere sul piatto un'offerta molto importante.

Munoz è nato a Barcellona, nel 2021 è stato acquistato dal Real Madrid e dopo la trafila nella Cantera dei Blancos, sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia dell'Osasuna. Il Real Madrid, però, ha mantenuto un vantaggio per un'eventuale recompra del calciatore: il Real, infatti, potrebbe riacquistare il calciatore a un costo molto basso, un'operazione in stile Nico Paz. Ma non solo, perché per Munoz è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni nel momento del suo passaggio all'Osasuna, e il club di Florentino Perez in caso di cessione a un altro club ricaverebbe la metà della clausola, quindi 20 milioni di euro.

Come riferito dall'emittente televisiva spagnola la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto una ricca offerta, ovvero i 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il calciatore, però, vorrebbe aspettare e capire se ci dovesse essere la possibilità di un ritorno al Barcellona. Munoz, infatti, è catalano e i primi passi nelle giovanili sono arrivati proprio nel club blaugrana.

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