Calciomercato Roma: Vaz nel mirino di Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund

La Roma è al lavoro per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti e le manovre principali riguardano il reparto offensivo. Tra i tanti nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara c'è Robinio Vaz del Marsiglia , ma la trattativa non è semplice. I rapporti con la società francese sono ottimi - grazie alla presenza degli ex giallorossi Medhi Benatia e Federico Balzaretti - e c'è fiducia, ma la valutazione è alta e si aggira intorno ai 20 milioni di euro (il 15% dell'incasso andrà al Sochaux). La Roma non è l'unica società interessata e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , sulle tracce dell'attaccante classe 2007 ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

(Il Messaggero)