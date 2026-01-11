Raspadori, è il giorno della verità. Fiducia per Vaz, Dragusin in stand-by

Raspadori sì, Raspadori no. E' ancora questo il dilemma che sta caratterizzando il mercato giallorosso. Quella di oggi sarà la giornata decisiva in un senso o nell'altro. Ieri il calciatore ha avuto un lungo confronto con gli agenti che sono volati a Madrid, ora è attesa solamente la sua risposta. L'accordo con l'Atletico è stato trovato da diverse settimane sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18,5, più eventuali bonus legati a qualificazione in Champions e presenze dell'attaccante (il 50%). Prevista una penale in caso di mancato acquisto a titolo definitivo. Su di lui ci sono anche Napoli e Atalanta, ma i giallorossi restano in vantaggio. Per l'attaccante è pronto un contratto fino al 2030 (in caso di riscatto) e uno stipendio da 3,6. Fino a giugno ne guadagnerà 1,5 se dovesse arrivare il suo 'ok'.

Gasperini lo attende impaziente mentre sembra aver perso le speranze su Zirkzee.

Massara è stato chiaro ai microfoni di Dazn: «In questo momento il Manchester United ha chiuso ogni discussione di mercato, con il cambio di allenatore non vogliono avere movimenti. Mi pare assai improbabile che possano cambiare idea». [...]

L'alternativa è Robinio Vaz, i rapporti col Marsiglia sono ottimi - grazie alla presenza degli ex Benatia e Balzaretti - e c'è fiducia. La valutazione è alta, si aggira intorno al 20 milioni ma la squadra francese non può permettersi sconti poiché dovrà versare il 15% dell'incasso al Sochaux. Sulla stellina classe 2007 ci sono anche Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Sul taccuino ci sono sempre i nomi di Giovane (piace all'Atalanta) e Gudmundsson.

Capitolo uscite: il Napoli vorrebbe Ferguson, ma l'irlandese ad oggi ha chiuso ad ogni trasferimento. Domani ci sarà un contatto tra la Roma e la Fiorentina per parlare di Baldanzi che col Torino tornerà a disposizione ed è pronto a salutare ma solamente quando arriverà un nuovo giocatore davanti. Si parlerà anche di Fortini, esterno sinistro della viola che però vorrebbe rimanere a Firenze.

Dal Brasile rimbalzano le voci su una possibile offerta del Manchester City per Wesley nei prossimi giorni, ma l'entourage smentisce una possibile partenza a gennaio.

Intanto Massara non molla Dragusin. [...] Gli Spurs vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo, mentre i giallorossi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo in base alle presenze. [...] Domani è attesa una risposta da parte degli inglesi che nel frattempo hanno registrato anche l'interesse del Lipsia, più lontana la Fiorentina.

Sullo sfondo c'è sempre Oosterwolde, ma il Fenerbahce non apre al prestito e non abbassa la richiesta da 20 milioni di euro. [...]

(Il Messaggero)