Calciomercato Roma: arrivano conferme da Marsiglia. OM aperto a prestito con obbligo. Ok di Gasp

Continua a muoversi il calciomercato della Roma. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, arrivano conferme importanti da Marsiglia sulla trattativa con i giallorossi per l'attaccante classe 2007 Robinio Vaz. I club sono in contatto da giorni e da Trigoria vorrebbero chiudere la trattativa in breve tempo. Sul giocatore c'è anche il lasciapassare di Gian Piero Gasperini, il quale è convinto dal giocatore e crede che la rosa sia migliorabile (sia numericamente che qualitativamente) anche con l'innesto di giocatori giovani. I rapporti tra i club sono ottimi vista la presenza di due ex giallorossi come Mehdi Benatia (ora ds dell'OM) e Federico Balzaretti. Sul giocatore, oltre alla Roma, c'è un importante club francese e, più indietro nelle trattative, anche un club di Premier League. La valutazione che fa l'OM è complessivamente sui 20-25 milioni di euro e ci sarebbe l'apertura da parte dei transalpini a concludere l'operazione in prestito con obbligo.