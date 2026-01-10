Calciomercato Roma: il Marsiglia apre alla cessione di Vaz

Il Marsiglia ha aperto alla cessione di Robinio Vaz, obiettivo della Roma. Come riferito da Eleonora Trotta su X, dopo il primo contatto ufficiale il club giallorosso ieri ha parlato a lungo con il club francese e durante il weekend la dirigenza della Roma valuterà la possibilità di fare un investimento così importante. I giallorossi sono in contatto con l'entourage del giocatore per conquistarsi un vantaggio: si parte dalla valutazione di 30 milioni di euro.

