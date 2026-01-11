Calciomercato Roma: l'entourage di Wesley smentisce la cessione a gennaio

Wesley è la rivelazione della Roma di Gian Piero Gasperini e l'esterno brasiliano sta ripagando la fiducia dell'allenatore con grandi prestazioni. Nemmeno ieri ha deluso le aspettative e il suo ingresso in campo nella ripresa ha cambiato l'inerzia della partita contro il Sassuolo, vinta 2-0 dai giallorossi. Da tempo il classe 2003 è nel mirino del Manchester City e in Brasile si parla di una possibile offerta a gennaio , ma - come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano - l'entourage del calciatore smentisce l'eventuale cessione nel corso della sessione invernale di calciomercato.

(Il Messaggero)