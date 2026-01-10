Calciomercato Roma, dal Brasile: il City si informa su Wesley, possibile offerta a gennaio. I giallorossi non vogliono cederlo

Wesley sta disputando una grande stagione con la maglia della Roma e sin dal momento del suo arrivo si è imposto come pilastro fondamentale dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Come riportato dal portale brasiliano, le ottime prestazioni hanno attirato l'interesse del Manchester City, che già in estate lo aveva messo nel mirino. Il club inglese si è nuovamente informato sull'esterno classe 2003 e potrebbe presentare un'offerta già a gennaio. Al momento il City è in vantaggio sulla concorrenza (Newcastle e Tottenham), ma la Roma non ha fissato un prezzo e non è intenzionata a cederlo prima del Mondiale.

(geglobo.com)