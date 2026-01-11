Calciomercato Roma, Baldanzi sempre più vicino alla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto condizionato

Il futuro di Tommaso Baldanzi sembra lontano da Roma e il trequartista è destinato a lasciare la Capitale già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il classe 2003 è sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina e i due club hanno impostato l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Il calciatore ha già un accordo con la Viola per un contratto fino al 30 giugno 2030.

? Excl. - Tommaso #Baldanzi is getting closer to #Fiorentina from #ASRoma on loan with the option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Already agreed personal terms for a contract until 2030. #transfers https://t.co/ro7C66RYjZ — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2026



