Calciomercato Roma, Baldanzi sempre più vicino alla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto condizionato

11/01/2026 alle 08:34.
Il futuro di Tommaso Baldanzi sembra lontano da Roma e il trequartista è destinato a lasciare la Capitale già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il classe 2003 è sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina e i due club hanno impostato l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Il calciatore ha già un accordo con la Viola per un contratto fino al 30 giugno 2030.