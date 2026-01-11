Fortini, El Shaarawy, Baldanzi: maxi operazione con la Fiorentina

[...] I riflettori restano però puntati su un ipotetico intreccio con la Roma, decisa a strappare Dragusin alla concorrenza dei viola (ma l'agente ha fatto capire in modo chiaro che la proposta gigliata non è stata presa in considerazione) e fortemente interessata a portar via Niccolò Fortini al club di Commisso. Di contro c'è un interesse concreto della Fiorentina per Tommaso Baldanzi. Ma andiamo con ordine. [...] Da qui il ritorno alla carica della Roma, che già nel corso dell'estate aveva offerto 13 milioni più altri 3 di bonus per l'esterno classe 2006 che piace a Gasperini. Sembrerebbe una situazione apparecchiata. Fortini a Roma, Baldanzi a Firenze insieme a una manciata di milioni. E la Roma farebbe viaggiare verso il Viola Park anche El Shaarawy, ormai a fine corsa in giallorosso, col contratto in scadenza a giugno. Tutto fatto? No. C'è da fare i conti con la volontà dello stesso Fortini, che (per il momento) non sembra convinto di trasferirsi a Roma. Di certo resta in programma il summit tra i club a inizio settimana, dove si parlerà di Baldanzi, che la Fiorentina prenderebbe a prescindere. [...]



(La Nazione)