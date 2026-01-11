La Fiorentina insiste per Baldanzi

[...] La Fiorentina continuerà a cambiare volto attraverso il mercato. Per Tommaso Baldanzi della Roma i contatti sono costanti e le due società ne parleranno in modo ancora più approfondito nei prossimi giorni. Intanto l'ex Empoli sembra già un promesso sposo dei viola e la prossima settimana può essere quella giusta per arrivare alla definizione della trattativa. Oltre all'interesse della Fiorentina, al benestare del giocatore e a quello dei giallorossi, c'è da capire la formula (stanno ragionando su un prestito con opzione) e un eventuale inserimento di altri giocatori nell'operazione perché alla Roma potrebbe piacere Fortini che per la Fiorentina non è nella lista degli intoccabili, anche perché il discorso sul rinnovo di contratto, in scadenza nel 2027, non si è mai veramente sbloccato. [...]

(gasport)