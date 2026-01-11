Calciomercato Roma: manca l’accordo per il rinnovo di El Shaarawy. Genoa alla finestra

l futuro di Stephan El Shaarawy a Roma è in bilico. Mentre la stagione entra nel vivo, le trattative per la permanenza del "Faraone" nella Capitale sembrano registrate, aprendo scenari di mercato imprevedibili e suggestivi.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, attualmente, non è stato raggiunto alcun accordo tra l'AS Roma e l'entourage del calciatore per il rinnovo del contratto. Questa fase di incertezza ha attirato l'attenzione del Genoa, che osserva con estremo interesse l'evolversi della situazione. Il club ligure sta valutando concretamente la possibilità di riportare a casa l'ala azzurra a parametro zero a partire dal prossimo luglio. L'offerta sul tavolo per El Shaarawy sarebbe già strutturata per garantirgli stabilità a lungo termine: contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.