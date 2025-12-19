Calciomercato Roma, c’è il sì di Raspadori: proposto un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 18/20 milioni

La Roma vuole mettere a segno un doppio colpo in attacco e l’obiettivo di Frederic Massara è regalare a Gian Piero Gasperini un centravanti e un esterno. Oltre a Joshua Zirkzee del Manchester United, il direttore sportivo giallorosso è al lavoro per portare nella Capitale Giacomo Raspadori. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano , il giocatore dell’Atletico Madrid ha già dato il suo benestare al trasferimento alla Roma e i Colchoneros hanno aperto alla cessione con la formula del prestito con riscatto condizionato a circa 20 milioni di euro. Gasperini apprezza particolarmente l’ex calciatore del Napoli e lo avrebbe voluto con sé già ai tempi dell’Atalanta.

(Leggo)

Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano , Frederic Massara aveva già bussato qualche settimana fa per Giacomo Raspadori ma aveva ricevuto un secco 'no' sia dal giocatore sia dall'Atletico Madrid. Ora la situazione è cambiata, i primi contatti sono stati postivi e il club giallorosso ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni che può diventare obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi (di squadra e personali) ancora da definire.

(Il Messaggero)