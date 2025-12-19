Calciomercato Roma, c’è il sì di Raspadori: proposto un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 18/20 milioni

La Roma vuole mettere a segno un doppio colpo in attacco e l’obiettivo di Frederic Massara è regalare a Gian Piero Gasperini un centravanti e un esterno. Oltre a Joshua Zirkzee del Manchester United, il direttore sportivo giallorosso è al lavoro per portare nella Capitale Giacomo Raspadori. Come rivelato dall’edizione odierna del quotidiano, il giocatore dell’Atletico Madrid ha già dato il suo benestare al trasferimento alla Roma e i Colchoneros hanno aperto alla cessione con la formula del prestito con riscatto condizionato a circa 20 milioni di euro. Gasperini apprezza particolarmente l’ex calciatore del Napoli e lo avrebbe voluto con sé già ai tempi dell’Atalanta.
(Leggo)
Come aggiunto dall'edizione odierna del quotidiano, Frederic Massara aveva già bussato qualche settimana fa per Giacomo Raspadori ma aveva ricevuto un secco 'no' sia dal giocatore sia dall'Atletico Madrid. Ora la situazione è cambiata, i primi contatti sono stati postivi e il club giallorosso ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni che può diventare obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi (di squadra e personali) ancora da definire.
(Il Messaggero)