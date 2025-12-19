Massara in pressing per Raspadori. Lo scambio Beto-Dovbyk è più di un'idea

[...] Massara aveva già bussato qualche settimana fa per Giacomo Raspadori ricevendo dei 'no' sia dal giocatore che dall'Atletico Madrid. Adesso la situazione si è ribaltata e ha voglia di tornare in Italia per giocare di più e puntare al Mondiale (che la Nazionale deve ancora conquistare). I primi contatti sono stati postivi ed è stato proposto un prestito con diritto di riscatto a 18/20 milioni che può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi ancora da definire (di squadra e personali). Può essere utile sia come punta che sulla trequarti, ma una cosa è certa: non è lui l'alternativa a Zirzkee che rimane il principale indiziato per rinforzare la batteria dei centravanti. Il ds sogna un doppio colpo.

Serviranno, però, delle uscite: in primis quella di Dovbyk. Tramite intermediari è stato offerto a vari club europei. Lo scambio con l'Everton con Beto resta una pista percorribile e più di un'idea (anche per sistemare i reciproci bilanci) ma occhio alle squadre turche (Fenerbahce su tutti). C'è anche Baldanzi nella lista dei partenti. Il Verona è nettamente in vantaggio sul Pisa ed ha aperto alla destinazione. [...]

Massara valuta anche delle alternative. Tel si allontana ogni giorno di più, mentre Yuri Alberto e in cima alla lista in caso di mancato accordo con il Manchester United. Il Corinthians chiede circa 25 milioni di euro e c'è già l'ok del tecnico che lo aveva suggerito già in estate. Nel mirino cl sono anche Gudmundsson e Marco Pasalic dell'Orlando City. Sullo sfondo anche Giovane e Ekathor: profili che però verranno presi più in considerazione per la prossima estate.

La Roma è ancora a caccia del main sponsor. Nelle ultime ora è spuntata Stake che da marzo non potrà essere più esposto sulle maglie dell'Everton. [...] I primi dialoghi ci sono già stati ma è tutt'altro che semplice. Stake è un'azienda che si occupa di gioco d'azzardo ed esporre il marchio sulle maglie in Italia è illegale per il "Decreto Dignità". [...]

(Il Messaggero)