La Roma studia il doppio colpo: subito Raspadori e poi Zirkzee

[...] Il primo colpo doveva essere Zirkzee, adesso è Raspadori. Prima la seconda punta, poi il centravanti titolare. [...] Subito Giacomo, dopo meta gennaio Joshua. Profili scelti da Gian Piero che, contemporaneamente alla trattativa con lo United, ha chiesto - un mese fa - a Massara di contattare l'Atletico Madrid, avendo saputo che l'attaccante aveva dato la sua disponibilità a lasciare la Spagna. Il nuovo tandem offensivo è dunque diventato il preferito dell'allenatore.

La virata quando il Manchester - durante l'incontro tra il dirigente giallorosso e gli agenti del giocatore - ha chiarito che Zirkzee non sarebbe arrivato nella Capitale prima della fine della Coppa d'Africa. Quindi dopo il 18 gennaio. Massara ha avvisato Gasperini che ha però rilanciato. Ok per l'operazione posticipata, ma intanto va anticipata l'altra. Raspadori, dunque, da fare allenare a Trigoria già nei primi giorni del nuovo anno. [...]

Svanito il ballottaggio con Tel: Paratici ha avverto Massara che il francese sarebbe rimasto al Tottenham dopo l'infortunio a Solanke. [...] L'intesa con Giacomo sembra blindata, tenendo presente la concorrenza della Lazio e di altri club. Ora, forte dell'accordo con il giocatore, va chiuso l'affare con l'Atletico: prestito con diritto di riscatto a 18 milioni (potrebbe anche essere inserita l'opzione dell'obbligo, ma solo se saranno centrati alcuni obiettivi abbastanza complicati).

Ma la trattativa andrà avanti in parallelo con quella già avviata con il Manchester United: 5 milioni per il prestito, 30 per il riscatto, più commissioni da stabilire. [...] Se il trasferimento dovesse saltare, l'alternativa rimane il brasiliano Yuri Alberto. [...]

