Il ballo dell’ex: Soulé guida i giallorossi all'assalto di casa Juventus

LEGGO (F. BALZANI) - Aumentare i rimpianti e strappare il primo successo stagionale contro una big. Gasperini conta ancora su Mati Soulé per ottenere punti pesanti in casa della Juve domani sera. L'argentino, cresciuto proprio nelle giovanili bianconere, è uno dei tanti ex di una partita che può valere tanto nella corsa al vertice. La sfida a distanza sarà soprattutto con Yildiz suo ex compagno ai tempi della Juve Next Gen e capocannoniere della squadra di Spalletti.

Soulé d'altronde è l'unico punto fermo dell'attacco di Gasp. Tutto il resto rischia di essere rivoluzionato già a partire da gennaio. Nelle ultime ore, infatti, sono aumentate le possibilità di vedere sia Raspadori che Zirkzee nella capitale. Per l'azzurro l'Atletico Madrid ha aperto alla formula del prestito con riscatto condizionato a circa 20 milioni. Il giocatore, che in Liga sta trovando pochissimo spazio, ha già dato il suo benestare e piace a Gasperini dai tempi dell'Atalanta.

Gradimento massimo anche per Zirkzee per il quale i contatti sono praticamente quotidiani. Il Manchester United ha accettato la formula del prestito con riscatto obbligato alla qualificazione in Champions, ma ha chiesto di aspettare la metà di gennaio visto che Mbeumo sarà coinvolto in Coppa D'Africa. Bisogna limare la distanza economica: il Manchester chiede 45 milioni, la Roma ha offerto 5 per il prestito più 30 per il riscatto forte anche della volontà del giocatore e del fatto che il Milan ha virato su Füllkrug.

A fare spazio all'olandese sarà uno tra Ferguson e Dovbyk. L'irlandese dovrebbe comunque partire titolare domani a Torino mentre in difesa Celik sostituirà Ndicka.