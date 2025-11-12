Calciomercato Roma, cercasi centravanti: Zirkzee il preferito, Scamacca l'alternativa. Nella lista anche Franculino, Tel ed El Mala

Gian Piero Gasperini chiede a gran voce rinforzi in attacco in vista della sessione invernale di calciomercato e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , l'intenzione della Roma è prendere un centravanti in prestito e uno investendo tramite un pagamento rateizzato in più anni.

L'obiettivo principale è Joshua Zirkzee del Manchester United e sia il calciatore sia i Red Devils hanno aperto al trasferimento con la formula del prestito, ma resta il dubbio sullo scarso minutaggio accumulato fino a questo momento. L'alternativa è Gianluca Scamacca dell'Atalanta, ma è da capire se la Dea lo lascerà partire a gennaio. Nella lista del direttore sportivo Frederic Massara sono presenti anche altri nomi: Franculino del Midtjylland, Mathys Tel del Tottenham e Malek La Mal del Colonia. Il primo fu già trattato in estate dalla Roma e la valutazione si aggirava intorno ai 18 milioni di euro, mentre ora costa il doppio; il secondo vuole lasciare gli Spurs dopo che l'allenatore lo ha escluso dalla lista Champions; il terzo vale 30 milioni.

In uscita, invece, la società giallorossa interromperà l'accordo con il Brighton per Evan Ferguson e saluterà Artem Dovbyk e Tommaso Baldanzi in prestito.

