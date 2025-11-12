Per ora Ferguson, ma la Roma punta Zirkzee e Scamacca

L'attacco della Roma non è da sistemare. E' da rifare. I numeri sono inequivocabili: è il nono della Serie A, con 12 reti in 11 match e media di 1.09 a partita (16 in 15 gare, contando l'Europa League). Intervento urgente da definire in queste settimane. I rinforzi - compreso un centrocampista - devono arrivare ad inizio gennaio (il mercato apre il primo del nuovo anno). Posticipare gli acquisti nel primo mese del 2026 sarebbe imperdonabile. [...]

Nella lista di Massara Zirzkee (United), Scamacca (Atalanta), Franculino (Midtjylland), Tel (Tottenham) e La Mal (Colonia). L'intenzione è prenderne un paio, uno in prestito e l'altro investendo (pagamento rateizzato in più anni).

Gasperini vuole cambiare due terzi del tridente. Ferguson tornerà al Brighton a gennaio, (anticipati e persi 3 milioni): non sarebbe comunque riscattato (38 milioni!). Via (in prestito per evitare la minusvalenza) pure Dovbyk e Baldanzi.

Zirkzee (classe 2001) è il principale obiettivo. L'apertura c'è stata. Del giocatore e dello United, club che aveva chiuso con la Roma per Sancho (affare poi saltato) che non sarebbe stato preso a titolo definitivo. A Manchester accettano la formula del prestito, usata anche per mandare in estate Rashford al Barcellona e Garnacho al Chelsea. Unico dubbio: lo scarso minutaggio, appena 90 minuti in 5 partite (88 nelle 4 in Premier). La prima alternativa è Scamacca (1999): Gian Piero lo conosce bene, ma bisogna vedere se l'Atalanta, ora che è arrivato Palladino, lo lascerà partire a gennaio. [...] L'outsider, invece, si chiama Franculino (classe 2004): è il centravanti che sta facendo meglio tra quelli seguiti con 19 reti in 26 presenze (14 in 14 gare in campionato). [...] Trattato in estate, la Roma non trovò l'accordo: si prendeva con 18 milioni, ora ne servono il doppio. Vicino a Zirkzee, ci starebbe benissimo Tel (2005): il francese, piede destro, sa stare su entrambi i lati, ma preferisce giocare a sinistra (sa fare pure il centravanti). Il Tottenham ha speso 35 milioni per averlo dal Bayern. Ma Tel già vuole salutare: Frank lo ha escluso dalla lista Champions. In Premier 2 gol in 8 partite (solo 3 da titolare). Il Colonia chiede 30 milioni per El Mala (classe 2006): 4 gol in 10 partite in Bundesliga, fa l'esterno a sinistra e usa entrambi i piedi.

(corsera)