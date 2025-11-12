Attacco a secco: Gasp vede Friedkin e chiede Zirkzee

A Trigoria la pausa non serve a riposare, ma a pianificare. Prima di Roma-Udinese, Ryan Friedkin, Ranieri, Massara e Gasperini si sono ritrovati per una riunione operativa sul mercato di gennaio. [...]

Tante le piste valutate, ma c'è un nome che piace più degli altri: Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Manchester United, classe 2001, è diventato il primo obiettivo per gennaio. I contatti sono stati avviati e a Trigoria si respira un cauto ottimismo. Il profilo piace a tutti: dall'allenatore, che cerca gol, alla dirigenza. La Roma studia una formula sostenibile, un prestito con diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions. Il Manchester United non ha ancora deciso se aprire alla cessione, ma la disponibilità del giocatore è già arrivata. [...] Diversi club hanno messo gli occhi sul suo cartellino, su tutti il West Ham, ma la Roma ha un alleato: il suo agente spinge per un ritorno in Italia. [...]

Nel frattempo resta da monitorare anche la situazione di Davide Frattesi. All'Inter vive un momento di frustrazione: poco spazio, minutaggio ridotto e la sensazione di non rientrare nel progetto tecnico. La Roma per ora osserva senza muoversi, vista la concorrenza di Juventus e Napoli, il prezzo fissato dall'Inter (40 milioni) e la volontà dei nerazzurri di non rinforzare una concorrente. Ma se a gennaio le condizioni dovessero cambiare la Roma è pronta ad informarsi. [...]

(La Repubblica)