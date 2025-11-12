La Roma cerca il bomber: Massara contatta Zirkzee e Kalimuendo

[...] L'infortunio di Dovbyk e le difficoltà realizzative della Roma stanno costringendo la dirigenza giallorossa a intervenire con decisione sul mercato invernale. [...]

Frederic Massara ha avuto più di un contatto con Dan Friedkin, mentre i colloqui con Ryan sono praticamente quotidiani. [...] L'obiettivo è chiaro: portare un nuovo centravanti alla corte dell'allenatore già nei primissimi giorni del 2026. [...]

Nelle ultime ore, la Roma ha allacciato i contatti con gli entourage di Joshua Zirkzee e Arnaud Kalimuendo, due profili giovani e tecnici che stanno trovando pochissimo spazio in Premier League. Zirkzee, passato al Manchester United nel 2024, ha collezionato soltanto 82 minuti in dodici giornate di campionato. [...] Anche Kalimuendo, al Nottingham Forest, sta vivendo una situazione analoga: appena 66 minuti. Entrambi i dub inglesi sarebbero disposti a cederli in prestito fino a giugno, a patto che possano avere spazio e continuità altrove. [...]

(corsport)