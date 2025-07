Calciomercato Roma: trattativa con il Molde per la cessione di Solbakken

Il direttore sportivo Frederic Massara è molto attivo in queste ore e, oltre ad aver accelerato sul fronte entrate (nuova offerta per Richard Rios e contatti con il West Ham per Nayef Aguerd), è al lavoro anche per definire la partenza di Ola Solbakken. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma è in trattativa con il Molde per la cessione dell'attaccante norvegese, il quale non è stato nemmeno convocato per il raduno a Trigoria.

.@OfficialASRoma, trattativa con il Molde per la cessione di Solbakken — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025