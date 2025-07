Roma scatenata in queste ore. Dopo aver presentato una nuova offerta per Richard Rios, il direttore sportivo Frederic Massara continua a lavorare anche per rinforzare la difesa e ha avuto dei nuovi contatti con il West Ham per Nayef Aguerd. Come riportato da Gianluca Di Marzio, al momento il club inglese non apre al prestito.

