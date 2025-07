Calciomercato Roma, nuova offerta per Rios: distanza di 5 milioni con il Palmeiras

La Roma accelera per Richard Rios, obiettivo principale di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la società giallorossa ha presentato una nuova offerta per il centrocampista colombiano e ora la distanza tra la domanda del Palmeiras e la proposta dei giallorossi è di soli 5 milioni di euro. Parallelamente la Roma sta trattando Neil El Aynaoui del Lens, ma in questo momento sta spingendo per Rios.

.@OfficialASRoma, nuova offerta al Palmeiras per Rios: distanza di circa 5 milioni tra domanda e offerta — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2025