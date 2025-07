Ritiro Roma, i convocati di Gasperini per il raduno: tornano Hermoso e Kumbulla, out Solbakken

Tutto pronto per l'inizio dell'era Gasperini. Domani mattina, infatti, la Roma si ritroverà a Trigoria per il raduno e l'inizio del ritiro. Sono 29 i giocatori convocati dall'ex tecnico dell'Atalanta, tornano dai prestiti Kumbulla, Hermoso, Darboe, Boer e Cherubini. Out invece Solbakken. Si aggregherà dal 20 luglio Saud. Promossi i giovani De Marzi, Reale (al secondo ritiro in prima squadra), Mannini, Romano e Zelezny. Questa la lista completa:

Angelino, Baldanzi, Boer, Celik, Cherubini, Cristante, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Gollini, Hermoso, Kone, Kumbulla, Mancini, Mannini, Ndicka, Pellegrini, Pisilli, Reale, Rensch, Romano, Salah Eddine, Sangarè, Saud, Soulè, Svilar, Zelezny.