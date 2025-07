Gian Piero Gasperini ha chiesto un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk e, oltre a Georges Mikautadze e Nikola Krstovic, la Roma sta pensando a Evan Ferguson del Brighton. L'attaccante irlandese è stato offerto ai giallorossi e all'Atalanta e, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la dirigenza dei capitolini sta valutando il suo profilo: il classe 2004 arriverebbe in prestito.

(gianlucadimarzio.com)

