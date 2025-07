Torna a circolare in ottica giallorossa il profilo di Evan Ferguson, attaccante classe 2004 di proprietà del Brighton. Secondo le informazioni del giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il classe 2004 è stato proposto alla Roma come vice Artem Dovbyk e all'Atalanta in caso di addio di Mateo Retegui.

(Minuto 9.45)