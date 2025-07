Calciomercato Roma, dalla Francia: smentita l'offerta dei giallorossi per Mikautadze. Forte pressing del Fenerbahce di Mourinho

Il futuro di Georges Mikautadze è ancora in bilico e il centravanti georgiano ha attirato l'interesse di mezza Europa. In attesa di conoscere l'esito del ricorso del Lione (il 10 luglio ci sarà la decisione definitiva), attualmente retrocesso in Ligue 2 a causa dei debiti, l'attaccante è seguito da numerosi club: l'Eintracht Francoforte lo sta prendendo in considerazione in caso di addio di Hugo Ekitike e inoltre rappresenta il piano B del Sunderland di Florent Ghisolfi (l'obiettivo principale è Matthis Abline del Nantes). Forte anche il pressing della Roma, ma secondo il portale francese la società giallorossa non avrebbe ancora presentato alcuna offerta. Infine Mikautadze è nel mirino di club arabi e turchi, su tutti Galatasaray e Fenerbahce di José Mourinho, con lo Special One che sta spingendo molto per acquistarlo.

(footmercato.net)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE